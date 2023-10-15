ج.ثة معلقة بحبل سلكي تستنفر سلطات سطات

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر مسرح الجريمة التابعة للأمن الولائي بسطات باشرت اليوم الأحد تحقيقاتها لفك خيوط واقعة تتعلق بالعثور على جثة شاب ثلاثيني تم العثور على جثته معلقة بحبل سلكي بعمود كهربائي بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات على مشارف طريق كيسر، في ظروف غامضة مما خلف استنفارا أمنيا يتطلب تحقيقا من قبل الجهات المختصة.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك صوب قسم التشريح بمستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بتعليمات من النيابة المختصة حيث من المرجح أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي.

وأضافت مصادرنا، أنه ومع ورود الخبر انتقلت عناصر الأمن بمعية ممثلين عن السلطة المحلية، حيث تمت معاينة الجثة وهي معلقة بحبل سلكي في ظروف وصفت بالغامضة، والعمل على جمع المعطيات التي قد تفيد في مجريات التحقيق، في انتظار الاعلان عن نتائج الترشيح الطبي المزمع اجراؤه على جثة الهالك بتعليمات من النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0