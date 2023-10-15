لهذا السبب لم يلق نتنياهو خطابا أمام جنوده

لم تمر الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجانب جنود بلاده، بردا وسلاما على مستقبله السياسي، بل سرعان ما تسللت العديد من التحليلات والتساؤلات حول السبب الرئيسي وراء عدم القاء الرجل كلمة تحفيزية كالمعتاد أمام جنوده من الاحتياط في وحدة بجانب مدينة رحوفوت الواقعة جنوبي تل أبيب.

حول هذا الموضوع، كشفت القناة 12 الاسرائيلية، على لسان مراسلها، أن السبب راجع بالأساس إلى صراخ أحد الضباط الذي ثار في وجه نتنياهو بالقول: “أنت كاذب.. أنت صفر” إضافة إلى شتائم أخرى، وهو الأمر الذي أجبر نتنياهو على التخلي عن إلقائه الخطاب، وتوجه لعدد من الجنود، الذي قاموا بإحضار جنود آخرين، وتحدث معهم جانبا على انفراد.

حرب غزة وسيناريوهاتها المحتملة، تلقي بظلالها على المشهد الاقليمي وحتى العالمي منه، لاسيما مع تصاعد حدة التوثرات، والتي قد تتسع دائرتها، وهو سيناريو محتمل خاصة مع التحركات الأمريكية الأخيرة ونقل أسطولها البحري ، ودعمها المتواصل لاسرائيل في حربها ضد قطاع غزة من جهة، ومن جهة أخرى تنامي دور ايران وأذرعها المقاتلة بالمنطقة.

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