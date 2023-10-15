عدوى رفض النظام الأساسي تطال مفتشي التعليم

2023-10-15 / 14:07
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هبة بريس_ الرباط

يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، يعيش لحظات عصيبة منذ ميلاد النظام الأساسي الجديد، فبعد سلسلة الاحتجاجات والمظاهرات وحمى البلاغات، هاهي العدوى تطال هذه المرة مفتشي التعليم، هذا ما أعلنت عن ذلك اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي التي أعلنت عن رفضها النظام الأساسي الجديد.

واعتبرت اللجنة من خلال بيانها، أن النظام الحالي هو نظام مفروض وغير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، داعية إلى الكف عن نهج سياسة “الآذان الصماء” تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش وفي مقدمتها إقرار الاستقلالية الوظيفية عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.

وطالبت اللجنة بالكف عن نهج سياسة “الآذان الصماء” تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش وفي مقدمتها إقرار الاستقلالية الوظيفية عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية، داعية جميع المفتشين للانخراط في نضالات الشغيلة التعليمية تفعيلا لمبدأ النضال الوحدوي، السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق المشروعة لتعزيز الحوكمة الإدارية السليمة وضمان العدالة الاجتماعية والشفافية، وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية على حد وصف بيانها.

وشددت اللجنة على أن المشهد التعليمي ببلادنا يعيش احتقانا غير مسبوق جراء الهجوم المستمر على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهو “ما ترجمته بشكل جلي مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، مطالبة بتمكين المفتشين الدكاترة من تغيير الإطار إلى استاذ باحث بشكل مباشر، والقطع مع حالة الاقتضاء المفروضة على بعض مفتشي التوجيه وتمكينهم من ممارسة مهامهم كما وردت في النصوص التنظيمية.

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‫2 تعليقات

  1. من سيء إلى أسوأ هذا مسار وزارة التربية الوطنية تجاوزات كثيرة في حق الشغيلة بخيت حقوق رجال التعليم ونسائه في الترقية وحرمت آلاف الشباب في الالتحاق بسلك التعليم عندما حددت شروط المباراة في 30 سنة اليوم يستمر المدرسون في إضرابات داخل المؤسسات يكون ضحيتها التلاميذ.

  2. لكن نقابة مفتشي التعليم التي مركزها بسلا خرجت ببيان تمجد فيه النظام الأساسي الجديد ومعبرة عن شماتتها من عدم الاستجابة لمطلب فئة معينة حقدا ونرجسية مقيتة منها

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