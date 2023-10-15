وزير الخارجية الايراني: الساعات القليلة المقبلة قد تكون مفاجئة إذا لم تتوقف الحرب

هبة بريس_ الرباط

حذر وزير خارجية إيران “حسين أمير عبداللهيان” من انزلاق الوضع نحو عدم السيطرة عليه، مشددا على أنه وفي حالة فشل وقف الحرب الجارية على غزة فإن اتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة.

وقال عبد اللهيان، إنه أبلغ اسرائيل عبر داعميها أنه إذا لم تتوقف الحرب في غزة فإن غدا سيكون متأخرا.

ويأمل المسؤول الايراني أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة المقبلة على حد قوله.

وشدد المتحدث على أن ايران لن تبقى مكتوفة اليدين تتفرج إزاء هذا الوضع، مضيفا أن لقاءه في لبنان تناول جميع السيناريوهات التي طرحت على الطاولة مناصفة مع أمين عام حزب الله.

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