سفير فلسطين بالقاهرة يدين تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية “يكيل بمكيالين”

نجلاء مزيان : هبة بريس

أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لضمان دخول المواد الطبية والغذائية لقطاع غزة.

وطالب السفير دياب اللوح – في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة اليوم الأحد بالقاهرة – المجتمع الدولي بتحمل تجاه ما ترتكبه إسرائيل من حرب إبادة جماعية ومجازر راح ضحيتها الآلاف فضلا عن تشريد مليون و200 ألف فلسطيني أصبحوا الآن بلا مأوى.

وقال إن الشعب الفلسطيني يتعرض في هذه الأثناء إلى حرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف وجوده بشكل أساسي.. مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس جرائم بشعة ومجازر دموية ضد الشعب الفلسطيني كما يعمل الاحتلال على تدمير ممنهج للمباني والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس.. لافتا إلى أن هناك 14 مستشفى ومركزا طبيا تم تدميرها بشكل كامل فضلا عن تعرض مستشفيات أخرى لتهديد حقيقي.

وأوضح أن المستشفيات تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية وقطع الكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المواد الغذائية والطبية للقطاع.

وتابع أن القيادة الفلسطينية طالما حذرت من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة خاصة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس بالإضافة إلى إطلاق إسرائيل يد المستوطنين المتطرفين ورعاية الاحتلال للإرهاب الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين العزل.

وشدد السفير دياب اللوح على رفض القيادة الفلسطينية دعوات تهجير الفلسطينيين من بيوتهم إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وأدان السفير ازدواجية المعايير الدولية وتعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.. واصفا المجتمع الدولي بأنه يكيل بمكيالين.

وجدد اللوح دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الدموي والمستمر ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبرز أهمية توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال والمستوطنين.. وقال: “إنه على المدى الاستراتيجي نريد كذلك من المجتمع الدولي العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد التزام القيادة الفلسطينية الكامل بالمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1697.

وطالب سفير دولة فلسطين بالقاهرة بضرورة التعاطي والتعامل مع المبادرة التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي.

وأكد أن بلاده تريد السلام العادل والشامل بالمنطقة ولن يتأتى ذلك إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة.. مشيرا إلى التأكيد والإجماع العربي بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام بالمنطقة.

وذكر اللوح أن هذه اللحظات العصيبة تتطلب من الجميع بالداخل الفلسطيني العمل يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.

وقال إن القيادة الفلسطينية تتطلع لتشكيل حكومة وحدة وطنية في القريب العاجل.

وطالب اللوح مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي ومبررات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.

ونوه بأن القيادة الفلسطينية ترفض تماما الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة لأن ذلك أمر مناف للقانون الدولي .. لافتا في السياق ذاته إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

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