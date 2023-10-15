اشتوكة : عصابة إجرامية تتربص بالسيارات الفخمة

2023-10-15 / 13:08
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عصابة إجرامية من السطو على سيارة فارهة ( الصورة ) بعد سرقتها الاسبوع الماضي، بأحد المرابد بمنطقة سيدي بيبي إقليم اشتوكة ايت باها، في غفلة من سائقها الذي ترك مفتاح السيارة فوق طاولة مقهى .

وقالت مصادر” هبة بريس” أن العصابة لازالت تجوب عدد من طرقات جهة سوس، واحتمال تسخير السيارة المسروقة في عمليات مشبوهة كنقل المخدرات من نقط معينة.

السيارة المسروقة والتي تعود ملكيتها لإحدى وكالات تأجير السيارات بمدينة أكادير، كان قد إكتراها أحد الاشخاص الاسبوع الماضي، من الوكالة قبل أن يتعرض للسرقة.

غير أن معطيات هذه الواقعة تفتح علامات الاستفهام، حول أن الشخص المكتري للسيارة قد ترك المفتاح فوق الطاولة ووثائقها بداخل السيارة، كما أنه تعرف على الشخص السارق، الذي أخبر به مسؤول وكالات التأجير، مما يستدعي من الجهات الأمنية فك خيوط هذه القضية، خصوصا ان الضحية مالك وكالة التأجير، قد وجه شكاية الى الوكيل العام للملك، وطالب بفتح تحقيق.

ولازالت السيارة لم تظهر الوجود، كما أن شهود قد أكدوا لمالك وكالة التأجير، أن شخصين وهما شابين يجوبان الشوارع والطرقات بالسيارة، وانهم مشتبه فيهم بتوزيع الممنوعات بين تجار مخدرات بعدد من اقاليم جهة سوس ماسة .

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