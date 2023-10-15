مسيرة حاشدة بالرباط دعما لفلسطين وتنديدا بحرب غزة

2023-10-15 / 13:01
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هبة بريس_ الرباط

كانت شوارع الرباط الرئيسية اليوم الأحد، على موعد مع تظاهرة حاشدة دعما للقضية الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص في سياق الحرب الدائرة.

 

المسيرة الحاشدة التي نظّمت تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع”، انطلقت من باب “الحد التاريخي”، تجاه مبنى البرلمان، مدعومة من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكوميتين)، رفع خلال المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني، فيما شوهد أطفال وهم يلتحفون علم فلسطين ويرفعونه بأيديهم.

 

المتظاهرون نددوا بالدعم الغربي اللامشروط لإسرائيل، ورددوا شعارات من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”هيا كلمة واحدة، لا تطبيع والهرولة”، و”فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم”.

 

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