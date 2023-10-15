حرب تحت الأنفاق…ورقة من أوراق كتائب القسام

2023-10-15 / 12:41
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م.منفلوطي_ هبة بريس

يسود ترقب مشوب بالحذر، وسط دعوات من هنا وهناك لتغليب لغة الحوار والحل الدبلوماسي بدل توسيع دائرة الصراع، ذلك ما توجد عليه الصورة بشكل عام على ساحة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والذي سيكون قطاع غزة مسرحا له، بل وسيجد فيه كافة الخبراء العسكريين والمحللين السياسيين ضالتهم لعلها تجيبهم عن تساؤلاتهم وتوقعاتهم وتكهناتهم  من المستقبل الضبابي الذي قد يغير من خريطة الشرق الأوسط وطبيعة النظام القائم بغزة حسب رأي هؤلاء…

غزة على موعد مع جولة أخرى  وهذه المرة مع حرب الأنفاق التي تعتبر الورقة الرابحة المركزية من أوراق مقاتلي كتائب القسام، الذين نشروا في وقت سابق صورا ومشاهد لحرب متوقعة على شاكلة حرب الشوارع والمباغثة من الخلف والتسلل من داخل الأنفاق…

 “موقع ميديا بارت الفرنسي”، تفاعل مع هذا المعطى، وأكد على أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وشك أن تدخل مرحلة جديدة بعنوان الحرب البرية، بعد أن تمكن الجيش الإسرائيلي  من نقل معداته وحشد قواته استعدادا لهجوم بري وشيك، لكن الموقع توقع أن يكون ذلك مكلفا  ومميتا ومرهقا في بيئة حضرية مثل القطاع بسبب شبكة حماس الواسعة تحت الأرض.
 
وأضاف الموقع ذاته، أن الرسائل التي تطلب من سكان غزة الفرار إلى الجنوب وصور الدبابات المحتشدة على الحدود بين إسرائيل والقطاع الفلسطيني إشارة إلى قرب هذا الهجوم، وفقا للموقع، خاصة أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يستعد لحملة واسعة في غزة تتضمن “هجوما متكاملا ومنسقا جوا وبحرا وبرا”.
 
الهجوم البري المرتقب هو هجوم مختلف عن سابقيه  في عام 2009، و 2014، بيد أن هجوم اليوم المرتقب وحسب الحكومة الاسرائيلية يهدف إلى تغيير الوضع القائم هناك، بمعنى أنه يهدف إلى القضاء على حركة حماس بصيغتها الحالية، وهو ما يستفاد من خلال قوة الحشد التي تتمثل في حوالي 400 ألف جندي وأكثر من 300 دبابة لهذه العملية.
 
كتائب القسام، بدورها تعي حجم المسؤولية، وهي بذلك تضع كافة السيناريوهات في الحسبان، فهي لا محالة ستستفيد من عامل التاريخ والجغرافيا، لما لا وهي صاحبة الأرض والجمهور، وبالتالي ستكون الحرب البرية المحتملة حبلى بالمفاجآت، ومن مفاجآتها أنها قد تنتقل شراراتها إلى محيطها الاقليمي، لاسيما وأن حركة حماس هي جزء من محور المقاومة الذي تتشكل نواته الأساسية من حزب الله وبدعم ايراني، وأن عدم تدخل هاذين الطرفين الهامين في المعادلة، أو وقوفهما مكتوفي الأيادي أمام تمدد الصراع إن وقع،  قد يفقدهما دورهما في المنطقة، بل وقد يضعهما في موقف حرج علما أنهما ظلا لعقود يرددان معا شعارات أن المقاومة جزء لا يتجزأ من سياساتهنا، وأن الاعتداء على أحد أطرافها هو اعتداء على كافة مكوناتها….فهل ستكون حرب الأنفاق تلك المرحلة التي ستغير مجرى الأحداث؟ ذلك ما ستثبته الأيام المقبلة، وبل وقد تكون ساعات…
  

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