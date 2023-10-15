عاجل…السيسي: لا حل للقضية الفلسطينية إلا في سياق حل الدولتين

هبة بريس_ الرباط

شدد المجلس الأمن القومي المصري على رفض واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مجلس الأمن القومي المصري، أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا في سياق حل الدولتين، داعيا اسرائيل إلى التفاعل مع المعطى بكل جدية تجنبا لحقن الدماء.

المجلس القومي الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، تصدر موضوع حرب غزة جدول أعماله، وكذا مناقشة كافة السيناريوهات المحتملة في حال تمدد الصراع نتيجة التصعيد العسكري في غزة.

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