عاجل…السيسي: لا حل للقضية الفلسطينية إلا في سياق حل الدولتين

2023-10-15 / 12:11
1
هبة بريس_ الرباط

شدد المجلس الأمن القومي المصري على رفض واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مجلس الأمن القومي المصري، أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا في سياق حل الدولتين، داعيا اسرائيل إلى التفاعل مع المعطى بكل جدية تجنبا لحقن الدماء.

المجلس القومي الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، تصدر موضوع حرب غزة جدول أعماله، وكذا مناقشة كافة السيناريوهات المحتملة في حال تمدد الصراع نتيجة التصعيد العسكري في غزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لهذا السبب لم يلق نتنياهو خطابا أمام جنوده

لهذا السبب لم يلق نتنياهو خطابا أمام جنوده

2023-10-15 / 15:10
Photo of وزير الخارجية الايراني: الساعات القليلة المقبلة قد تكون مفاجئة إذا لم تتوقف الحرب

وزير الخارجية الايراني: الساعات القليلة المقبلة قد تكون مفاجئة…

2023-10-15 / 13:32
Photo of حرب تحت الأنفاق…ورقة من أوراق كتائب القسام

حرب تحت الأنفاق…ورقة من أوراق كتائب القسام

2023-10-15 / 12:41
Photo of حرب غزة واتساع دائرة الصراع…هل سيتكرر سيناريو 11شتنبر؟

حرب غزة واتساع دائرة الصراع…هل سيتكرر سيناريو 11شتنبر؟

2023-10-15 / 10:07
Photo of إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715

2023-10-15 / 09:34
Photo of حرب غزة….خط المواجهة مع حزب الله يزداد سخونة

حرب غزة….خط المواجهة مع حزب الله يزداد سخونة

2023-10-15 / 09:14
Photo of الخارجية الأميركية تعلن مـ..ـقتل 29 أميركيا في هجوم “حماس”

الخارجية الأميركية تعلن مـ..ـقتل 29 أميركيا في هجوم “حماس”

2023-10-14 / 23:02
Photo of تطورات غزة..بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو ومحمود عباس

تطورات غزة..بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو ومحمود عباس

2023-10-14 / 21:54
Photo of أمريكا ترسل سربا من طائرات “اف 15 ” لدعم اسـ..ـرائيل !

أمريكا ترسل سربا من طائرات “اف 15 ” لدعم…

2023-10-14 / 20:24
Photo of الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

2023-10-14 / 19:40

تعليق واحد

  1. واخا. ولكم ماذا تفعلون للوصول اليه سوى الانبطاح والارتعاد من جبروت اسرائيل..اسرائيل لها وجهة نظر اخرى اتدري يا سيسي ما هي؟ اسرائل من شرق النيل الى سواحل الخليج ولو بعد الف عام ..هم ليسوا مستعجلين ورغم ذالك يوسعون بيتهم بوثيرة سريعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق