مسيرات تضامن مع فلسطين تجوب شوارع العالم العربي والاسلامي عدا في الجزائر !

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

خرجت مسيرات تضامن صباح اليوم الأحد 15 اكتوبر، في شوارع عواصم عدد من البلدان العربية والاسلامية ، ضد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ، عدا في الجزائر التي لطالما ردد رئيسها وجنرالاتها شعارات نصرة القضية الفلسطينية.

القنوات العالمية نقلت صباح اليوم انطلاق مسيرات ووقفات التضامن من عواصم عربية اولها الرباط التي امتلأت شوارعها بالمتظاهرين حاملين الاعلام الفلسطينية ومنددين بالسياسة العدوانية الاسرائيلية تجاه ساكنة قطاع غزة ومعها الشعب الفلسطيني ، كما خرجت مسيرات تضامنية بتونس والاردن وسوريا وتركيا ومصر ، الا الجزائر التي يحكمها جنرالات ورئيس “راس مالهم الهضرة” ولاشيء غير ذلك.

الشعب الجزائري اليوم، تأكد بالملموس أن نظامه العسكري الحاكم الذي يجثم على انفاسهم منذ عقود طويلة، انما يتاجر بالقضية الفسطينية لاستمالة تعاطف الشعب المغلوب على أمره وتحقيق اجماع مفقود، حيث انكشفت حقيقة هذا النظام “الفاشي” عن اول منعطف .

الجزائر وبعد محاولات اللعب على وتر خطيئة التطبيع مع ماتسميه “الكيان الصهـ..ـيوني ” باتهاماتها المتكررة للدول العربية خاصة “الجارة لي هاك ” ، رغبت في الحصول على صك الغفران من شعب أدرك اليوم بمالايدع مجالا للشك ان هذا النظام العسكري لايملك الجرأة على تحريك قلم يوقع به تصريح الترخيص بالتظاهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ليسقط زيف ادعات “الكابرانات” ويتضح جليا أن المطبع الحقيقي هو تبون وحاشيته.

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