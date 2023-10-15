رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة تنظيمه لكأس العالم لكرة القدم لعام 2030

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، المملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانا وشعبا، بمناسبة اختيارها ضمن الدول المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، مؤكداً أنه يمثل إنجازا عربيا جديدا في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وكانت الجلسة قد بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا، الذين فقدناهم مؤخراً في عدد من الدول العربية.

وفي هذا السياق قدم رئيس البرلمان العربي خالص التعازي للمملكة المغربية قيادةً وشعبا، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.

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