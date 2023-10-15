الناظور…الدرك يحبط عملية للهجرة السرية ويحجز زورقا مطاطيا

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عملية أمنية نوعية قادتها مصالح الدرك الملكي بمركز كبدانة التابع لسرية زايو الناظور صباح اليوم الأحد، مكنت من احباط عملية للهجرة السرية بعدما قامت بحجز زورق مائي والقبض على 20 مغربيا مرشحا للهجرة السرية.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية النوعية تمت باحترافية عالية تحت الاشراف الفعلي والتتبع الميداني للقائد الجهوي و لقائد السرية المعينين حديثا.

مصادرنا، أضافت أنه ومنذ وصول هاذين العنصرين وتوليهما زمام الأمور، عملا معا على نهج سياسة استباقية لشل مختلف مظاهر العربدة وترويج المخدرات ومحاربة ظاهرة الهجرة السرية، وهو ما مكن من تجنيب المنطقة وعموم الوطن العديد من حالات تسريب المخدرات، وذلك من خلال مداهمة البؤر السوداء بتراب المنطقة.

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