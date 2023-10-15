الأمين العام للأمم المتحدة يصفع شردمة البوليساريو

2023-10-15 / 11:09
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م.منفلوطي_ هبة بريس

يبدو أن ” مرتزقة البوليساريو” ومن يقف وراءهم من داعمي الأطروحة الانفصالية، قد فقدوا بوصلتهم، وضاقت بهم السبل، ولم يجدوا أمامهم سوى اجترار مفاهيم ومصطلحات وأكاذيب من الأزمنة الغابرة، بهدف التأثير على صناع القرار بالمنتظم الدولي، وتسويق مغالطات تروم التأثير على الحركية الدبلوماسية المغربية النشطة المثيرة للاهتمام والتي أفشلت مخططات هؤلاء الباحثين والحالمين والمهرولين وراء السراب..

من مغالطات هذه الشردمة ومن يقف في صفهم، هي تمرير أكاذيب بشأن حرب وهمية بالصحراء المغربية، في الوقت الذي تسير فيه أقاليمنا الصحراوية بسرعة البرق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأهيلا وتطورا وبعد نظر، بل وحتى على مستوى التكافل الاجتماعي والحس الانساني، كان لساكنة أقاليمنا الصحراوية القول والفصل والتضامن الاجتماعي خلال تداعيات زلزال الحوز،  حينها نظموا قوافل تضامنية بطوابير لشاحنات كبيرة الحجم أذهلت العالم…

مغالطات الشردمة ومعهم كابرانات الجارة، وقف أمامها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالنفي القاطع من خلال مضامين تقريره الجديد الذي وضعه وتلاه على أنظار مكونات مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

كما عرى الأمين العام للأمم المتحدة عورة هذه الشردمة ومن يقف في زمرتهم، منتقذا القيود والعراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على مراقبة المينورسو لعملية وقف إطلاق النار، ولا سيما التحقق من صحة الحرب المزعومة التي أبلغت “البوليساريو”، بشكل كاذب، البعثة الأممية بشأنها، وتناقلتها الجزائر.

فما عسى للمرء وهو يتابع هذه المشاهد لمرتزقة ممزقين ومنتعلين “صندالات”، إلا أن يقول: بأن هؤلاء “المصندلين” ماهم إلا تجار للحروب والسلاح، يهددون أمن واستقرار المنطقة، فلا هم بأصحاب حق ولا قضية…

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‫5 تعليقات

  5. الدبلوماسية المغربية تصيب مجددا بالضربة القاضية عصابة الحكام العجزة لجارة السوء ولقطائهم عصابة قطاع الطرق .

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