إسرائيل تستعد لهجوم بري على قطاع غزة ونتنياهو:”سيأتي المزيد”

هبة بريس

تواصل إسرائيل الأحد استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة، بعد أن أمهلت سكان شمال القطاع وقتا إضافيا السبت لإخلاء المنطقة، بعد أكثر من أسبوع على هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها.

وفي سياق متصل، اعتبر الجيش الإسرائيلي أن مركز عمليات حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، يقع في مدينة غزة شمال القطاع.

وتمهيدا لهجوم بري، دعا الجمعة المدنيين في شمال القطاع – أي 1,1 مليون من 2,4 مليون نسمة هو عدد سكان القطاع -، إلى الانتقال إلى الجنوب، وحثهم السبت على عدم الإبطاء.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال، وفق ما أظهر شريط فيديو تمّ تصويره السبت خلال تفقده جنودا على الحدود مع غزة، “هل أنتم مستعدون لما هو آت؟ سيأتي المزيد”.

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