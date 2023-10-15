لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

2023-10-15 / 12:42
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القسم الفني: هبة بريس

نصح المطرب السعودي محمد عبده “فنان العرب”، المواهب الشابة بقراءة القرآن الكريم، مؤكدا أنه يساعدهم في تدعيم لغتهم الفصحى.

وقال محمد عبده خلال مؤتمر صحفي أثناء حضوره لأداء وصلة غنائية في الليلة الأولى من مهرجان الغناء بالفصحى إن “الغناء بالفصحى يجعل للفنان مستقبلا يُذكر الناس به”.

وأضاف: “أنصح المواهب الشابة بقراءة القرآن حتى يتمكنوا من لغتهم الفصحى ما يساعدهم في أداء الغناء بالفصحى”.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى يوم 12 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 20 من نفس الشهر.

ويشارك في المهرجان 12 فنانًا وفنانة من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

وتجمع الفعاليات بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة،وإلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها.

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