بعد صراع مع السرطان.. وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

هبة بريس

توفيت فجر الأحد عن 62 عاما في بيروت الإعلامية اللبنانية، جيزال خوري، التي اشتهرت ببرامجها الحوارية،-توفيت- بعد صراع طويل مع مرض السرطان، على ما أكدت مقربة منها تأكيدا لما أوردته صباحا محطة “أل بي سي آي”.

وقالت الممثلة رندة الأسمر، مديرة مهرجان “ربيع بيروت” التابع لـ”مؤسسة سمير قصير” التي أسستها جيزال خوري، إن الإعلامية المخضرمة “توفيت فجر اليوم (الأحد) في منزلها محاطة بولديها”.

وأشارت إلى أن خوري، وهي صاحبة مسيرة إعلامية طويلة جعلتها من أبرز الصحفيات العربيات، “كانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين بعدما تدهور وضعها فجأة إذ كانت تعاني السرطان منذ نحو عامين ونصف عام. ونقلت إلى منزلها، الجمعة، بناء على طلبها”.

وأضافت الأسمر “كانت جيزال تحرص على ألا يشعر أحد بأنها مريضة، واصلت عملها وكانت مؤسسة سمير قصير الأعز على قلبها”.

وكان لخوري في الآونة الأخيرة برنامج بعنوان “مع جيزال” على محطة “سكاي نيوز عربية”، بعدما حاورت خلال مسيرتها أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية من خلال برامجها على قنوات عربية مختلفة.

ولدت جيزال خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت سنة 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت.

وجيزال خوري هي أرملة الصحفي اللبناني، سمير قصير، الذي اغتيل في الثاني من يونيو 2005.

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