إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715

هبة بريس_ الرباط

في خضم الحرب الجارية والتي تنذر بتطورات غير مسبوقة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة.

وأضاف بيان اسرائيلي أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الأحد قد بلغ 3715، بينهم 26 حالة حرجة، و313 خطيرة، و683 متوسطة، والباقون إصاباتهم طفيفة.

وكانت عدد الجرحى سابقا 3526، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، بحسب مصادر إعلامية رسمية تضيف ذات المصادر.

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