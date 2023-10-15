إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715
هبة بريس_ الرباط
في خضم الحرب الجارية والتي تنذر بتطورات غير مسبوقة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة.
وأضاف بيان اسرائيلي أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الأحد قد بلغ 3715، بينهم 26 حالة حرجة، و313 خطيرة، و683 متوسطة، والباقون إصاباتهم طفيفة.
وكانت عدد الجرحى سابقا 3526، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، بحسب مصادر إعلامية رسمية تضيف ذات المصادر.
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10 تعليقات
اللهم نستودعك أهل فلسطين الشقيقة مكن معهم وليا ونصيرا معينا وظهيرا ..
النصر انشاء الله لإخواننا المستضعفين في فليسطين يارب كن لهم حفيظا انك انت خير الحافظين..
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واجعلهم يا الله على قلب رجل واحد اللهم امين يارب العالمين ..
اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا وبدّل خوفهم أمنًا اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام..
ادعوا لإخواننا الفلسطـينين قال عُمر رضي الله عنه :{ ادعوا لاخوانكم المجاهدين انكم لاتنصرون بالعداد والعدد ولاكن تنصرون بالدعاء}..
الهم انصر الاسلام واعز المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ..
اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهل فلسطين، وغزة وأهلها، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً ..
اللهم ارحم أموات المسلمين اجمعين الذين ذهبوا شهداء ..
لا نملك إلا الدعاء لهم.اللهم انصرهم على عدوهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل قلبهم على رجل واحد وأن ينتصروا قريبا ..