إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715

2023-10-15 / 09:34
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هبة بريس_ الرباط

في خضم الحرب الجارية والتي تنذر بتطورات غير مسبوقة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة.

وأضاف بيان اسرائيلي أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الأحد قد بلغ 3715، بينهم 26 حالة حرجة، و313 خطيرة، و683 متوسطة، والباقون إصاباتهم طفيفة.

وكانت عدد الجرحى سابقا 3526، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، بحسب مصادر إعلامية رسمية تضيف ذات المصادر.

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‫10 تعليقات

  2. النصر انشاء الله لإخواننا المستضعفين في فليسطين يارب كن لهم حفيظا انك انت خير الحافظين..

  3. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واجعلهم يا الله على قلب رجل واحد اللهم امين يارب العالمين ..

  4. اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا وبدّل خوفهم أمنًا اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام..

  5. ادعوا لإخواننا الفلسطـينين قال عُمر رضي الله عنه :{ ادعوا لاخوانكم المجاهدين انكم لاتنصرون بالعداد والعدد ولاكن تنصرون بالدعاء}..

  7. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهل فلسطين، وغزة وأهلها، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً ..

  10. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل قلبهم على رجل واحد وأن ينتصروا قريبا ..

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