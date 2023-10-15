حرب غزة….خط المواجهة مع حزب الله يزداد سخونة

هبة بريس_ الرباط

يتواصل في الأثناء تبادل لاطلاق النار بين مقاتلي حزب الله والجيش الاسرائيلي بالجبهة الشمالية لجنوب لبنان، وهي التطورات التي اعتبرها حزب الله تأتي كرد طبيعي استفزازات الجيش الاسرائيلي التي تسببت في وقت سابق في مصرع صحافيين ومدنيين، وهو ما جعل الجيش الاسرائيلي يغلق المنطقة على بعد 4 كيلومتر مع الحدود مع لبنان.

حزب الله قال بأن مقاتليه استهدفوا مركزا للجيش الاسرائيلي مما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف قوة اسرائيلية بالأسلحة المتوسطة في شتولا مع تحقيق إصابات مؤكدة على حسب مصادر اعلامية.

فيما اسرائيل تواصل حشد قواتها، وتلوح بحرب برية قادمة لامحالة من خلال تعبئة كافة امكانياتها البشرية واللوجيستيكية والسياسية والمجتمعية، هذا في الوقت الذي تجدد فيه القسام تمسكها بحق الرد، وتقصف مدينة تل أبيب.

الخط الشمالي يزداد سخونة وهو ينذر باتساع دائرة الصراع الدائر الناتج عن الحرب الجارية بقطاع غزة، وهو على مايبدو ينسجم مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية الايراني الذي أكد على أن الساعات القليلة المقبلة ستعرف متغيرات جديدة وتطورات متلاحقة لا يمكن تخيلها والتحكم فيها ، داعيا إلى تغليب اللغة الدبلوماسية قبل فوات الأوان.

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