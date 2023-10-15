حرب غزة….خط المواجهة مع حزب الله يزداد سخونة
يتواصل في الأثناء تبادل لاطلاق النار بين مقاتلي حزب الله والجيش الاسرائيلي بالجبهة الشمالية لجنوب لبنان، وهي التطورات التي اعتبرها حزب الله تأتي كرد طبيعي استفزازات الجيش الاسرائيلي التي تسببت في وقت سابق في مصرع صحافيين ومدنيين، وهو ما جعل الجيش الاسرائيلي يغلق المنطقة على بعد 4 كيلومتر مع الحدود مع لبنان.
حزب الله قال بأن مقاتليه استهدفوا مركزا للجيش الاسرائيلي مما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف قوة اسرائيلية بالأسلحة المتوسطة في شتولا مع تحقيق إصابات مؤكدة على حسب مصادر اعلامية.
فيما اسرائيل تواصل حشد قواتها، وتلوح بحرب برية قادمة لامحالة من خلال تعبئة كافة امكانياتها البشرية واللوجيستيكية والسياسية والمجتمعية، هذا في الوقت الذي تجدد فيه القسام تمسكها بحق الرد، وتقصف مدينة تل أبيب.
الخط الشمالي يزداد سخونة وهو ينذر باتساع دائرة الصراع الدائر الناتج عن الحرب الجارية بقطاع غزة، وهو على مايبدو ينسجم مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية الايراني الذي أكد على أن الساعات القليلة المقبلة ستعرف متغيرات جديدة وتطورات متلاحقة لا يمكن تخيلها والتحكم فيها ، داعيا إلى تغليب اللغة الدبلوماسية قبل فوات الأوان.
13 تعليقات
اللهم سدد رميهم ووفقهم في هزم العدو ..
اللهم انصر وأعز الإسلام والمسلمين يارب العالمين..
عاشت فلسطين الحبيبة فلسطين عربية تبقى في قلوبنا اللهم انصرها بإذنك ..
الكيان الصهيوني جسم غريب في الأمة الإسلامية مدعوم من الامبريالية الغربية ..
النصر هو انتصار المواقف الثابتة والارادة والعزيمة والأخلاق والتحالف الدولي مع فلسطين..
اللهم نطمع في رحماتك التي وسعت السماوات والأرض علا اهل هده الارض وان تنصرهم بنصرك ياارحم الراحمين
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يارب العالمين ياحي يا قيوم إنهم مستضعفين أمام العدو..
يجب ترسيم الحدود البرية والبحرين بين إسرائيل وفلسطين تفاديها لأي تصعيد ..
قتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ بغير حق ..
اللهم انصر كل الكتائب والفصائل والجنود لتحرير فلسطين الشقيقة..
ننتظر تدخل أممي لإنهاء أزمة الحرب الفلسطينية والاسرائلية..
يارب ارينا يوما في هؤلاء الموجرمين الايرهابيين يوما تمطر عليهم بي طير ترميهم بحجارة من سجيل صدق الله العظيم
انشاالله وبعونه وبركاته تكون معكم في هذه الحرب الدامية ودائما كما قالها المجاهدين في سبيل الله الى الامام الا الامام الجنة تحت الاقدام