طقس اليوم الأحد..سماء غائمة وطقس حار نسبيا وأمطار ضعيفة

هبة بريس_ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب المملكة ومنطقة سوس، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بمناطق الأطلس.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالمناطق الوسطى، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، ما بين 20 و26 درجة بجنوب البلاد وبمنطقة سوس. وستكون ما بين 13 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالسهول الوسطى، ومرتفعات المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وطانطان، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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