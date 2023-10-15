طقس اليوم الأحد..سماء غائمة وطقس حار نسبيا وأمطار ضعيفة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب المملكة ومنطقة سوس، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بمناطق الأطلس.
وستكون السماء غائمة جزئيا بالمناطق الوسطى، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، ما بين 20 و26 درجة بجنوب البلاد وبمنطقة سوس. وستكون ما بين 13 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالسهول الوسطى، ومرتفعات المنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وطانطان، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
13 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
الشمس مفيدة للصحة وخصوصا هشاشة العظام فيتامين D ..
المغرب يواجه أزمة الماء بسبب توالي سنوات الجفاف..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والامطار..
نتمنا من الله عزوجل هدا العام ان يرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت السماوات والأرض
تراجع كبير بنسبة ملئ السدود..
نحمد الله ونشكره على كل شيء رحمنا به
{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ } ..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
قوله تعالى: «وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا » . اللهم أنزل علينا الغيث..
يارب العالمين انت الرحمان الرحيم بعبادك فوق ارضك نسالك غيثا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا نافعا انك سميع قريب مجيب الدعوات
وعسى ان تحبون شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فعلم ماينفعنا عند الله العلي القدير فاللهم ارحمنا بما تراه لنا نافع