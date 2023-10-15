من جديد..هدى صدقي تتعرض للتنمر بسبب نحافتها
القسم الفني: هبة بريس
تعرضت الفنانة المغربية هدى صدقي للتنمر من طرف العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة خلال تواجدها في زفاف أصدقائها.
هذا وتلقت هدى صدقي العديد من التعاليق السلبية والقاسية بخصوص نحافتها التي اعتبرها البعض مفرطة متسائلين عن ما إذا كانت بسبب عملية تكميم المعدة التي قامت بها.
وجدير بالذكر أن صدقي اعربت عن استنكارها الشديد في وقت سابق من المتنمرين على شكلها، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأشارت هدى صدقي أن هذه التعليقات تحزنها وتؤذيها نفسيا مطالبة في الآن نفسه من هذه الفئة التوقف عن التدخل بحياتها وعن التوقف عن إبداء رأيها بشكلها.
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12 تعليقات
حسبي الله ونعمة الوكيل في كل من يتعدى ويتقوى على الآخرين..
عليها رفع دعوى قضائية ضد من تهجم عليها ..
هدى صديقي من الفنانات الخلوقات اللتي أعطين للساحة الفنية..
محبوبة الجماهير والممثلة الحنونة .كل التقدير والاحترام لها ..
لماذا هذا التنمور على الآخرين.يجب أن نعيش مع بعضنا البعض بسلام..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتعدى على الضعفاء والمساكين..
احترم تحترم هكذا الحياة وليس التنمر ..
الحياة بحر طويل لا نهاية له فعلى كل شخص أن يحسن التعامل مع الاخرين ..
كل التضامن اللا مشروط مع هدى صديقي..
اللهم أبعد عنا المنافقين وذو إزدواجية الأوجه..
بصفتي من معجبي ومحبي هدى صديقي أعلن تضامني معها ..
تحية تقدير واحترام لهذه الفنانة الخلوقة ..