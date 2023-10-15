من جديد..هدى صدقي تتعرض للتنمر بسبب نحافتها

2023-10-15 / 09:19
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القسم الفني: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية هدى صدقي للتنمر من طرف العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة خلال تواجدها في زفاف أصدقائها.

هذا وتلقت هدى صدقي العديد من التعاليق السلبية والقاسية بخصوص نحافتها التي اعتبرها البعض مفرطة متسائلين عن ما إذا كانت بسبب عملية تكميم المعدة التي قامت بها.

وجدير بالذكر أن صدقي اعربت عن استنكارها الشديد في وقت سابق من المتنمرين على شكلها، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأشارت هدى صدقي أن هذه التعليقات تحزنها وتؤذيها نفسيا مطالبة في الآن نفسه من هذه الفئة التوقف عن التدخل بحياتها  وعن التوقف عن إبداء رأيها بشكلها.

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