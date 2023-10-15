كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها

2023-10-15 / 09:27
القسم الفني: هبة بريس

خرجت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن صمتها ضمن الحلقة الأولى من برنامج “زمن” مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة الـ LBCI حيث تحدثت عن تعرّضها للتحرش الجنسي في طفولتها.

وكشفت كارول سماحة في المقابلة أنها تعرّضت للتحرش للمرة الأولى في حياتها في سنّ الـ7 أعوام، وأنها لم تكن تدري في وقتها ما يعنيه الموضوع ومدى خطورته.

وأضافت أنها تعرضت للتحرش مرة أخرى من قبل شخص آخر عندما كانت تبلغ من العمر 10 و11 عاما، وكانت خائفة من إعلام والديها بالموضوع.

وقالت كارول سماحة أنها تمكّنت من التغلّب على الموضوع ومعالجته مع الشخص ذاته الّذي قام بالتحرش بها جنسياً، بعدما هددته بفضح الحادثة أمام الجميع.

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