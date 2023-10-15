تأجل بسبب زلزال الحوز..مهرجان المرأة بسلا يحدد تاريخ انطلاق فعالياته

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت جمعية أبي رقراق عن الموعد الجديد للدورة السادسة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، حيث تقرر تنظيمها خلال الفترة من 13 إلى 18 نونبر المقبل، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.”

وكان من المفترض أن تنظم هذه الدورة خلال الفترة من 25 إلى 30 شتنبر الماضي قبل أن يتم تأجيلها إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من الشهر ذاته.

وحسب المنظمين، فإن هذا المهرجان يمنح فرصة سانحة للسينمائيات من مختلف المشارب العربية والإفريقية والدولية للتداول في شؤون المهنة، وتبادل الخبرات والتجارب، وطرح القضايا المتعلقة بظروف الممارسة، ومناقشة شؤون المرأة من خلال المنجزات الفيلمية.

ويأتي انعقاد هذه الدورة، حسب المصدر ذاته، في ظروف سوسيولوجية متنوعة، لها أثر بارز على اشتغال المرأة في السينما، وعلى صورتها في الأفلام، لاسيما ما يخص العنف والتحرش وحماية الأسرة والمناصفة في الحقوق المدنية وحماية الطفولة والشباب، خاصة وأن المغرب قد وقع على اتفاقيات دولية ذات في الشأن نفسه.

وبحسب البرمجة التي سبق وكشف عنها المنظمون، ستكرم الدورة ال16 للمهرجان كلا من الممثلة الألمانية ناستازيا كينسكي، والمخرجة وكاتبة السيناريو المكسيكية، ومديرة المعهد المكسيكي للسينما، ماريا نوفارو، بالإضافة إلى الممثلتين نعيمة إلياس على مسارها في السينما والمسرح والتلفزيون، إلى جانب سعيدة باعدي على مسارها السينمائي المميز.

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