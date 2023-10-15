محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال المعونات لفلسطين”

2023-10-15 / 10:16
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القسم الفني: هبة بريس

بعد الهجوم الذي شن عليه من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تفاعله مع أحداث غزة، خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته معلنا دعمه لفلسطين.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، مقطع فيديو من خلال كواليس أغنية لكأس الأمم الافريقية عام 2023، معلقا عليها:”لا استطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية”.

وأضاف: “ولكن لم ولن انسى اخوتي الفلسطنين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية، انا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم”.

وتابع: “وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والاطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا”.

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