الخارجية الأميركية تعلن مـ..ـقتل 29 أميركيا في هجوم “حماس”

2023-10-14 / 23:02
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هبة بريس - وكالات

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بمقتل 29 مواطنا أميركيا وفقدان 15 آخرين ومقيم واحد في الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات في إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الأميركية تعمل على مدار الساعة لتحديد أماكن الأميركيين المفقودين وأنها تعمل مع حكومة إسرائيل على جميع جوانب أزمة الرهائن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لأول مرة، السبت، أنه تم العثور على جثث بعض الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع.

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