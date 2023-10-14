زيت الزيتون…لا حديث يعلو فوق حديث بشحال الثمن هذا العام” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لا حديث يعلو فوق حديث ” بشحال زيت الزيتون هذا العام”، سؤال حيّر معظم الأسر من عشاق هذه المادة الحيوية، فيما يأمل كثيرون أن تعود أثمانه إلى سابق عهدها…

أسئلة وأخرى حملتها هبة بريس، ووضعتها على طاولة أحد منتجي زيت الزيتون بإقليم سطات، وبالضبط بدوار زواغة جماعة أولاد سعيد، هنا بمعصرة الزيتون “باسم الله”، قابلنا صاحبها ” محمد” بابتسامة عريضة وترحيب لم يكن غريبا عن ناس أولاد اسعيد ” مرحبا بكم”، “خذ بعدا كول ليك شوية الزيت واشرب ليك كاس أتاي وارتاح”، و ” اعتبر المعصرة ديالك صور وخذ راحتك”…

هنا بهذه المعصرة العصرية حكايات وروايات تروى لأناس جاؤوا من مختلف الأقاليم، منهم من أتى بمحصوله للطحن، ومنهم من قصد المكان للحصول على حصته من الزيوت الطبيعية، ومنهم من استوقفه المنظر وطقوس طحن الزيتون وروائحها التي تستهوي عشاق هذه المادة الحيوية من الشجرة المباركة.

خلال هذه الجولة، رصدت كاميرا هبة بريس، العديد من العائلات وهي تحط الرحال من مدن قريبة وبعيدة، ” جينا عند با محمد الله يعمرها دار، شري ولمتشريش ماكينش مشكيل…”، هكذا قال با الحاج وهو رجل من رجالات منطقة دكالة، كله أمل أن يرحمنا القدير ب” شبعة ديال الماء”، ” الناس تمحنات البيار جفات، ومحاصيل الزيتون قلات”…

وفي الجهة الأخرى، جلس ” محمد” صاحب المعصرة، يقول : ” بأن أسباب الغلاء ترجع بالأساس إلى قلة الزيوت العام الماضي، وبزاف ديال الناس مشراتش، وبقاش عندها الزيت ديال العام اللي فات، وهذا العام حاولو الناس يعوضو الفرق وهاذ الشيء هو لي خلا الاقبال يكون كبير…بالإضافة إلى شح المياه الناجم عن الجفاف الذي عرفته المنطقة خصوصا والمغرب على وجه العموم.

وقال محمد : ” إن مهنيي القطاع أجمعوا على أن قلة الأمطار وتوالي سنوات الجفاف كانت سببا مباشرا في تراجع الانتاج وقلة المحاصيل، حتى إن المناطق المعروفة بإنتاج الزيتون بالمغرب، طالها الجفاف وبالتالي عرفت انخفاظا ملحوظا على مستوى الانتاج مقارنة مع ارتفاع منسوب الطلب على هذه المادة الحيوية، وبالتالي ساهم في الرفع من أسعارها التي بلغت ” 90درهم”.

أحد الفلاحين بدوره قال: ” بأن عمليات الحفر العشوائية للآبار، واعتماد بعض الفلاحين على زراعة الجزر والنعناع، وتخليهم على زراعة أشجار الزيتون بسبب قلة الأمطار، تعد من أسباب غلاء أثمنة زيت الزيتون، إذ إن بعض الثمار لم تنضج وأخرى تساقطت، مما جعل المنتوج يعرف انخفاضا كبيرا، مطالبا الجهات المعنية التدخل لتقنين عمليات حفر الآبار خاصة جمعة أولاد عبو والجماعات المحيطة بها..

تفاصيل أخرى ضمن هذه التغطية الاعلامية من عين المكان:

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