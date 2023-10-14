حريق هائل يندلع بغابات تمروت ضواحي شفشاون وجهود متواصلة لاحتوائه

2023-10-14 / 21:42
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هبة بريس -

اندلع حريق مهول، اليوم الأحد ، بالغطاء الغابوي لدوار داروتان جماعة تمروت التابعة ترابيا لاقليم شفشاون.

وقالت مصادر محلية، إن الحريق أتى على العشرات من الأشجار بالملك الغابوي بمنطقة دوار داروتان ، حيث استنفرت السلطات المحلية وبعض ساكنة المنطقة امكانياتها لإخماد الحريق.

وتتواصل الجهود الى حدود كتابة هاته الأسطر قصد السيطرة على الحريق الذي تطايرت السنة نيرانه بالغطاء الغابوي وأتت على مساحة شاسعة منه .

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