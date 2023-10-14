فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية

2023-10-14 / 21:05
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هبة بريس - و م ع

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة – عن فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية برسم الدورة الثانية من سنة 2023.

وذكرت الوزارة أن عملية الدعم هذه تشمل مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، والمشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية، والإقامات الفنية، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترشيح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات https://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض وذلك إلى غاية 29 أكتوبر 2023.

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