أمريكا ترسل سربا من طائرات “اف 15 ” لدعم اسـ..ـرائيل !

هبة بريس - متابعة

قال الجيش الأميركي أن طائرات مقاتلة قد وصلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية لتعزيز العمليات الجوية في منطقة الشرق الأوسط .

وكشفت القيادة المركزية الأمركية في تغريدة على موقع “اكس”(تويتر سابقا) وصول كائرات مقاتلة من طراز “اف / 15 ” الى منطقة القيادة المركزية الامريكية بالشرق الاوسط ، لدعم اسرائيل في حربها على الفلسطينيين .

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد اعلن إنه أوعز إلى مجموعة حاملة الطائرات الهجومية ” جيرالد فورد” بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون مستعدة لمساعدة إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن أوستن قوله إن “حاملة الطائرات “يو إس إس غيرالد آر فورد”، التي تعمل بالطاقة النووية، موجودة حاليا شرق البحر الأبيض المتوسط.

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