أمريكا ترسل سربا من طائرات “اف 15 ” لدعم اسـ..ـرائيل !

2023-10-14 / 20:24
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هبة بريس - متابعة

قال الجيش الأميركي أن طائرات مقاتلة قد وصلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية لتعزيز العمليات الجوية في منطقة الشرق الأوسط .

وكشفت القيادة المركزية الأمركية في تغريدة على موقع “اكس”(تويتر سابقا) وصول كائرات مقاتلة من طراز “اف / 15 ” الى منطقة القيادة المركزية الامريكية بالشرق الاوسط ، لدعم اسرائيل في حربها على الفلسطينيين .

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد اعلن إنه أوعز إلى مجموعة حاملة الطائرات الهجومية ” جيرالد فورد” بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون مستعدة لمساعدة إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن أوستن قوله إن “حاملة الطائرات “يو إس إس غيرالد آر فورد”، التي تعمل بالطاقة النووية، موجودة حاليا شرق البحر الأبيض المتوسط.

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‫5 تعليقات

  2. حين تتكالب الكلاب ، و يطلق الذباب متناسين ان رب الكون بيده الصحف والعقاب

  3. بايدن يحاول تعويض الخسارة السياسية التي لحقته في حرب اوكرنيا ضد روسيا القوية
    اراد استرجاع كرامته على حساب محاربي مقاومة غزة
    اين حاملات الطائرات التابعة للجامعة العربية الم تنطلق بعد اسوة بحاملات الطائرات الامريكية

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