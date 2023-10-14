المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع ساحل العاج في مباراة ودية
هبة بريس - القسم الرياضي
تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيفواري بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالعاصمة أبيدجان.
وسجل سيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند هدف التقدم لمنتخب ساحل العاج في الدقيقة 45 من الجولة الأولى، وأدرك أيوب الكعبي التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 81.
وتندرج المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.
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10 تعليقات
بونو خاص يتبدل كغلط بزاف الجناح الايسر ماشي ديال المنتخب
مستوى غير مقبول من المنتخب الوطني المغربي اليوم ..
خطأ غير مقصود من بونو أعطى فرصة لتسجيل الهدف لمنتخب ساحل العاج..
نتمنى أن يتغير مستوى اللاعبيين في كأس إفريقيا..
أنتم مفخرة هذا الوطن الجميل..
على وليد الركراكي تغير خطة اللعب الى الأفضل..
حظ موفق في المباريات القادمة ..
عناصر شابة وقوية لكن اليوم التعب بدأ على محياهم ..
مقابلة دون المستوى. اتمنى ان يستخلص منها الركراكي دروسا كثيرة قبل فواة الاوان.
المنتخب الوطني المغربي الأقوى إفريقيا وعربيا..