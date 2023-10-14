المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع ساحل العاج في مباراة ودية

2023-10-14 / 20:08
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هبة بريس - القسم الرياضي

تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيفواري بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالعاصمة أبيدجان.

وسجل سيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند هدف التقدم لمنتخب ساحل العاج في الدقيقة 45 من الجولة الأولى، وأدرك أيوب الكعبي التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 81.

وتندرج المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

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