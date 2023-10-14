زلزال الحوز .. اتفاق مغربي اسباني على تعبئة 11.6 مليون أورو لإعادة الإعمار

هبة بريس -

اتفق المغرب وإسبانيا على تعبئة 11.6 مليون أورو من برنامج تحويل الديون لتمويل مشاريع الإعادة إعمار وإعادة التأهيل في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بالمغرب في 8 شتنبر الماضي.

وتم الاتفاق على تعبئة هذا الغلاف المالي من طرف النائبة الأولى لرئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والانتقال الرقمي في إسبانيا، نادية كالفينيو، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حاليا بمراكش، حسبما ذكر بلاغ مشترك للطرفين.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار العلاقات النموذجية القائمة بين إسبانيا والمغرب، وعقب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، يؤكد البلدان إرادتها تعزيز تعاونهما القائم على التنمية المستدامة والاجتماعية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار رغبة الحكومة الإسبانية في التعبير عن تضامنها مع سكان إقليم الحوز.

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