الحسيمة ..السجن موقوف التنفيذ والغرامة لمتحرش بالنساء

هبة بريس - متابعة

أدانت ابتدائية الحسيمة، هذا الأسبوع متهما بالتحرش الجنسي وحكمت عليه بالسجن والغرامة.

وقالت مصادر محلية، أن المتهم توبع من اجل التحرش الجنسي، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، ليتم احالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية.

وقد تقرر مؤاخذة المتهم بالمنسوب اليه، والحكم عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والاجبار في

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