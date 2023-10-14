رئيس الوزراء الاسباني : القانون الدولي لايجيز اجلاء الفلسطينيين من غزة

هبة بريس - الرباط

قال رئيس الوزراء الإسباني،بيدرو سانشيز إن القانون الدولي لا يجيز بتهجير الفلسطينيين من غزة في ظل هذه الظروف .

وأضاف سانشيز في كلمة له خلال اجتماع الحزب الاشتراكي في منطقة ميريدا ، إنه “من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها، ولكن دائما ضمن حدود القانون الدولي الانساني الذي لا يجيز إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما أكدته الامم المتحدة”.

وأردف سانشيز الذي كلف مؤخرا بالمشاورات بين الاحزاب الاسبانية لتشكيل حكومة جديدة ان هذا النزاع يتسبب “بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم” لن يعالج الا عبر “الاعتراف بدولتين، اسرائيلية وفلسطينية”.

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