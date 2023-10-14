الرباط ..وقفة أمام السفارة الفلسطينية تضامنا مع غزة

هبة بريس – الرباط

نظمت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أمام السفارة الفلسطينية اليوم في العاصمة الرباط، وقفة شعبية للتضامن مع ساكنة غزة.

ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله الذي حضر الوقفة، إلى “ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على أبناء وأطفاله ونساء فلسطين”، منددا بأن ما يتعرض له الفلسطينيون من حرب تهجير وإبادة”.

واعتبر سفير فلسطين في المغرب جمال الشوبكي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو نكبة جديدة، وعلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يقفوا إلى جانب الفلسطينيين.

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