مجلس الحرب الاسرائيلي يجتمع الآن وتوقعات بهجوم بري الليلة
يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة بقاعدة “كيريا” في تل أبيب.
وتجري الجلسة بحضور وزير الدفاع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير بيني غانتس، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت السبت ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى المستشفيات منهم نحو 300 جريح.
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عليهم أن يكونوا حذيرين من أي هجوم محتمل..
اللهم افشل خطط العدو ..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق..
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأمر الله. التفوق هو الايمان بالله..
اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين
الله اكبر اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة..
العبرة بالإيمان بالله والنية الصادقة وليس العدد ..
النصر قادم ولو بعد حين .هكذا وعدنا الله تعالى..
اللهم نصرك العاجل لإخواننا الفلسطينين المستضعفين في الأرض..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.حسبي الله ونعم الوكيل في هذا العدو الظالم ..