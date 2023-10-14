مجلس الحرب الاسرائيلي يجتمع الآن وتوقعات بهجوم بري الليلة

2023-10-14 / 18:19
10
هبة بريس - متابعة

يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة بقاعدة “كيريا” في تل أبيب.

وتجري الجلسة بحضور وزير الدفاع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير بيني غانتس، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت السبت ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكا ترسل سربا من طائرات “اف 15 ” لدعم اسـ..ـرائيل !

أمريكا ترسل سربا من طائرات “اف 15 ” لدعم…

2023-10-14 / 20:24
Photo of الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

2023-10-14 / 19:40
Photo of مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة

مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو والإفراج عن…

2023-10-14 / 16:55
Photo of إلى أعلى مستوى.. فرنسا ترفع تأهبها الأمني بعد حادثة الطعن

إلى أعلى مستوى.. فرنسا ترفع تأهبها الأمني بعد حادثة…

2023-10-14 / 15:11
Photo of حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

2023-10-14 / 14:39
Photo of فرنسا تحظر مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

فرنسا تحظر مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2023-10-14 / 13:09
Photo of نائب هولندي : إسرائيل ترتكب جرائم حرب والغرب يتفرج

نائب هولندي : إسرائيل ترتكب جرائم حرب والغرب يتفرج

2023-10-14 / 12:20
Photo of ثامن أيام الحرب .. القصف الإسرائيلي يصرع 2269

ثامن أيام الحرب .. القصف الإسرائيلي يصرع 2269

2023-10-14 / 10:51
Photo of الصحة العالمية:إمدادات طبية موجهة لغزة تصل إلى مصر

الصحة العالمية:إمدادات طبية موجهة لغزة تصل إلى مصر

2023-10-14 / 10:04
Photo of والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا تطلق نداء إستغاثة من غزة

والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا تطلق نداء إستغاثة من…

2023-10-13 / 23:31

‫10 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عليهم أن يكونوا حذيرين من أي هجوم محتمل..

  10. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.حسبي الله ونعم الوكيل في هذا العدو الظالم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق