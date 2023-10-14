العرائش ..شاب يـ..ـنهي حياته بالقاء نفسه من أعلى صومعة مسجد

2023-10-14 / 18:14
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شاب حدا لحياته أمس الجمعة، برمي نفسه من أعلى صومعة مسجد بدوار الدرابلة التابع لإقليم العرائش.

وقالت مصادر محلية ، إن الهالك لقي حتفه بعد فترة قصيرة من ارتطامه بسطح الأرض، بالرغم من نقله إلى المستشفى ، حيث كان يعاني قيد الحياة ياته من اضطرابات نفسية .

وحلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة المؤلمة

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