العرائش ..شاب يـ..ـنهي حياته بالقاء نفسه من أعلى صومعة مسجد
هبة بريس - مكتب طنجة
وضع شاب حدا لحياته أمس الجمعة، برمي نفسه من أعلى صومعة مسجد بدوار الدرابلة التابع لإقليم العرائش.
وقالت مصادر محلية ، إن الهالك لقي حتفه بعد فترة قصيرة من ارتطامه بسطح الأرض، بالرغم من نقله إلى المستشفى ، حيث كان يعاني قيد الحياة ياته من اضطرابات نفسية .
وحلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة المؤلمة
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5 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الانتحار كبيرة من الكبائر
لو وجد حياة طيبة لما فكر ربما
الانتحار جريمة اكبر من القتل في الدين الحنيف والله أعلم