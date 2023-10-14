مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة

2023-10-14 / 16:55
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هبة بريس _ وكالات

نظم مستوطنون إسرائيليون، مظاهرة احتجاجية، أمام مقر وزارة الحرب الإسرائيلية للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإفراج عن الأسرى في غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المستوطنين خرجوا إلى الشوارع حاملين أعلام دولة اسراىيل ورددوا شعارات تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقطع متظاهرون شارع كابلان في تل أبيب في كلا الاتجاهين عند المدخل الرئيسي وسط تل أبيب، مطالبين بعودة أسراهم فورا.

ونشبت اشتباكات صغيرة بين المتظاهرين ومجموعات صغيرة من الأشخاص من أنصار حكومة اسراىيل ..

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تعليق واحد

  1. هذا الوزير معروف أنه دموي سفاح كلما تولى الحكم إلا وحدثت في عهده الأحداث المأساوية للفلسطينيين من تشريد وهدم للبيوت وقتل ظانا أن ارهابه سيقضي على طموح الفلسطينيين المجاهدين الذين قدموا آلاف الشهداء من أجل تحرير أرضهم السليبة.

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