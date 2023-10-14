مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة

هبة بريس _ وكالات

نظم مستوطنون إسرائيليون، مظاهرة احتجاجية، أمام مقر وزارة الحرب الإسرائيلية للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإفراج عن الأسرى في غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المستوطنين خرجوا إلى الشوارع حاملين أعلام دولة اسراىيل ورددوا شعارات تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقطع متظاهرون شارع كابلان في تل أبيب في كلا الاتجاهين عند المدخل الرئيسي وسط تل أبيب، مطالبين بعودة أسراهم فورا.

ونشبت اشتباكات صغيرة بين المتظاهرين ومجموعات صغيرة من الأشخاص من أنصار حكومة اسراىيل ..

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