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” زياش ” يتضامن مع فلسطين ويحذر من مغالطات الإعلام

2023-10-14 / 16:47
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هبة بريس _ رياضة

أعرب الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب فريق غلطة سراي التركي عن تضامنه مع الفلسطينيين في ظل القصف الذي تتعرض له غزة خلال الفترة الحالية من قبل الجيش الإسرائيلي، محذرا في الوقت نفسه من المغالطات التي ينشرها الإعلام.

واختار نجم “أسود الأطلس” مقولة الناشط الحقوقي المسلم “مالكوم إكس”، للتعبير عن تضامنه مع غزة، حيث أعاد نشرها عبر خاصية “سطوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وقال فيها: “إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع”.

وعمد زياش إلى وضع صورة توثق للدمار الذي تعرضت له غزة ويظهر بها علم فلسطين، كخلفية للمقولة التي تعبر عما ينشره الإعلام الغربي من مغالطات حول القضية الفلسطينية.

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