“منتدى” يبحث تحديات العمل الإعلامي وخطط الارتقاء بالمهنة

2023-10-14 / 16:00
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هبة بريس _ و م ع

يبحث منتدى كليات الصحافة في العالم العربي، الذي انطلقت أشغاله اليوم السبت بالدوحة التحديات التي تواجه العمل الإعلامي وخطط الارتقاء بالمهنة ومواكبة التطور وتحسين مهارات العاملين بالحقل الصحفي.

ويتمحور المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والأكاديميين والصحفيين من عدد من الدول من بينها المغرب ، حول مجموعة من المحاور تهم التقنيات والأساليب الجديدة في مهنة الصحافة واستعراض مبادرات ناجحة وملهمة عربية وعالمية.

كما سيتم بحث محاور أخرى تهم قيمة المحتوى العربي الخاص بمهنة الصحافة، ومصادر المعرفة المتاحة لطلبة الصحافة، ودور كليات الصحافة في تأطير التحولات الجديدة على مستوى المناهج وأساليب التدريس وكذا انفتاح كليات ومعاهد الصحافة على العلوم الاجتماعية والتحديات التي تواجه كليات الصحافة في العالم العربي وقدرتها على التطوير ومواكبة المستقبل.

وفضلا عن ذلك يناقش المنتدى الذي ينظمه معهد الجزيرة للإعلام، بالشراكة مع جامعة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /يونسكو/ على مدى ثلاثة أيام ، التوجهات الحديثة في الصحافة ومدى مواكبة كليات الصحافة لهذه التوجهات، وما اذا كانت مهارات الإعلاميين الجدد تتناسب واحتياجات السوق.

وسيتم خلال المنتدى أيضا تنظيم ورشات حول تطوير مناهج الصحافة والمناهج التعليمية وصحافة المستقبل ومصادر المعرفة العربية والأجنبية والتفكير النقدي وتدريس الصحافة وتطوير أساليب وتقنيات تدريس الصحافة ودمج التقنيات الحديثة في تدريس الصحافة وأساليب تدريس الصحافة بين النظرية والميدان والتدريب العملي كجزء من تدريس الصحافة

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