الكشف عن لجان تحكيم الدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

هبة بريس _ و م ع

كشف المركز السينمائي المغربي عن لجان تحكيم المسابقات الرسمية للدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم، الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر الجاري 04 نونبر القادم، بطنجة.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن برنامج هذه الدورة يتضمن أربع مسابقات رسمية هي: مسابقة الفيلم الروائي الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، ومسابقة “أفلام المدارس”.

وأشار المركز إلى أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل، ستترأسها المنتجة سعاد المريقي، وستضم في عضويتها كلا من: سعاد حسين مؤسسة المرصد الإفريقي للسمعي البصري والسينما (جيبوتي)، ومرية الضعيف فاعلة ثقافية، وزاهية الزهيري ممثلة، وحمادي كيروم أستاذ جامعي وناقد سينمائي، ومحسن بصري مخرج وكاتب سيناريو، ومالك أخميس ممثل.

وأضاف المصدر ذاته، أن المنتجة والمخرجة وكاتبة السيناريو غيثة القصار، ستترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، والتي ستضم في عضويتها كلا من: فاطمة بوبكدي كاتبة سيناريو ومخرجة، وفاطمة الزهرة الجوهري ممثلة، ومحمد أشاور ممثل ومخرج، ومنير عبار مخرج ومنتج.

أما بالنسبة للجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل فسيترأسها المخرج علي الصافي، وستضم في عضويتها كلا من: سمية الدغوغي صحفية ومخرجة وكاتبة سيناريو، وأبوبكر ديمبا سيسوكو صحفي وناقد سينمائي (السنغال).

وسيترأس المخرج نورالدين لخماري، لجنة تحكيم مسابقة “أفلام المدارس”، التي ستضم في عضويتها كلا من: زهور الفاسي الفهري منتجة ومخرجة، وسونيا عكاشة ممثلة.

وأوضح المركز السينمائي المغربي، أن لجان التحكيم الأربعة ستعلن خلال حفل اختتام المهرجان عن المتوجين بجوائز هذه الدورة، والموزعة بين المسابقات كالتالي:

– جوائز مسابقة الفيلم الروائي الطويل وتتمثل في: الجائزة الكبرى، وجائزة الإنتاج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول، وجائزة الإخراج، و جائزة السيناريو، و جائزة أول دور نسائي، و جائزة أول دور رجالي، وجائزة ثاني دور نسائي، وجائزة ثاني دور رجالي، و جائزة التصوير، و جائزة الصوت، و جائزة المونتاج، وجائزة الموسيقى الأصلية.

– جوائز مسابقة الفيلم القصير وتتمثل في: الجائزة الكبرى، و جائزة لجنة التحكيم، وجائزة السيناريو.

– جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل وتتمثل في: الجائزة الكبرى و جائزة لجنة التحكيم.

– جائزة مسابقة أفلام المدارس: وتتمثل في الجائزة الكبرى

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