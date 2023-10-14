إلى أعلى مستوى.. فرنسا ترفع تأهبها الأمني بعد حادثة الطعن

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، رفع مستوى التأهّب الأمني إلى أعلى مستوياته، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل أستاذ طعنا بسكين وإصابة شخصين في أراس بشمال البلاد، الجمعة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، أن رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، قررت رفع مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية “فيجيبيرات Vigipirate” إلى مستوى “الهجوم الطارئ”، في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر خطة Vigipirate أداة مركزية في النظام الأمني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، وتهدف إلى ضمان أن تكون جميع الجهات الفاعلة مستعدة للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

كما تسمح الخطة بتعبئة استثنائية للموارد في فترة زمنية محدودة ونشر المعلومات التي من شأنها حماية المواطنين.

وبموجب القرار، سيتم نشر 7000 جندي من قوات سانتينل، بحلول مساء الاثنين و”حتى إشعار آخر”، حسبما نقله مراسل موقع الحرة في باريس.

وقال مكتب رئيسة الوزراء الفرنسية لفرانس برس، إنه تم رفع مستوى التأهب بعد اجتماع أمني في الإليزيه أشرف عليه الرئيس، إيمانويل ماكرون.

وأفاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في وقت سابق عبر منصة أكس بأن الشرطة ألقت القبض على منفذ الهجوم.

والمهاجم الذي أوقف بعد وقت قصير من الهجوم يدعى محمد موغوشكوف، وهو في الأصل من القوقاز الروسي، ويبلغ نحو عشرين عاما، وفق مصادر في الشرطة. وأفاد أحد المصادر بأنه روسي الجنسية ووصل إلى فرنسا عام 2008.

وذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ، فيما أفاد مصدر آخر أن الجريحين هما عنصر أمن أصيب بعدة طعنات وأستاذ آخر.

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