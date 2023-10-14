كورونا فرنسا
الصورة تعبيرية

إلى أعلى مستوى.. فرنسا ترفع تأهبها الأمني بعد حادثة الطعن

2023-10-14 / 15:11
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، رفع مستوى التأهّب الأمني إلى أعلى مستوياته، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل أستاذ طعنا بسكين وإصابة شخصين في أراس بشمال البلاد، الجمعة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، أن رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، قررت رفع مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية “فيجيبيرات Vigipirate” إلى مستوى “الهجوم الطارئ”، في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر خطة Vigipirate أداة مركزية في النظام الأمني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، وتهدف إلى ضمان أن تكون جميع الجهات الفاعلة مستعدة للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

كما تسمح الخطة بتعبئة استثنائية للموارد في فترة زمنية محدودة ونشر المعلومات التي من شأنها حماية المواطنين.

وبموجب القرار، سيتم نشر 7000 جندي من قوات سانتينل، بحلول مساء الاثنين و”حتى إشعار آخر”، حسبما نقله مراسل موقع الحرة في باريس.

وقال مكتب رئيسة الوزراء الفرنسية لفرانس برس، إنه تم رفع مستوى التأهب بعد اجتماع أمني في الإليزيه أشرف عليه الرئيس، إيمانويل ماكرون.

وأفاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في وقت سابق عبر منصة أكس بأن الشرطة ألقت القبض على منفذ الهجوم.

والمهاجم الذي أوقف بعد وقت قصير من الهجوم يدعى محمد موغوشكوف، وهو في الأصل من القوقاز الروسي، ويبلغ نحو عشرين عاما، وفق مصادر في الشرطة. وأفاد أحد المصادر بأنه روسي الجنسية ووصل إلى فرنسا عام 2008.

وذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ، فيما أفاد مصدر آخر أن الجريحين هما عنصر أمن أصيب بعدة طعنات وأستاذ آخر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

2023-10-14 / 14:39
Photo of فرنسا تحظر مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

فرنسا تحظر مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2023-10-14 / 13:09
Photo of نائب هولندي : إسرائيل ترتكب جرائم حرب والغرب يتفرج

نائب هولندي : إسرائيل ترتكب جرائم حرب والغرب يتفرج

2023-10-14 / 12:20
Photo of ثامن أيام الحرب .. القصف الإسرائيلي يصرع 2269

ثامن أيام الحرب .. القصف الإسرائيلي يصرع 2269

2023-10-14 / 10:51
Photo of الصحة العالمية:إمدادات طبية موجهة لغزة تصل إلى مصر

الصحة العالمية:إمدادات طبية موجهة لغزة تصل إلى مصر

2023-10-14 / 10:04
Photo of والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا تطلق نداء إستغاثة من غزة

والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا تطلق نداء إستغاثة من…

2023-10-13 / 23:31
Photo of ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة الى 1900 قـ..ــتيل

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة الى 1900 قـ..ــتيل

2023-10-13 / 22:49
Photo of نتنياهو: هجوم إسرائيل على غزة “بداية فقط”

نتنياهو: هجوم إسرائيل على غزة “بداية فقط”

2023-10-13 / 20:39
Photo of ألمانيا..مـ..ـصرع 7 أشخاص في حادث انقلاب حافلة مكتظة بالمهاجرين

ألمانيا..مـ..ـصرع 7 أشخاص في حادث انقلاب حافلة مكتظة بالمهاجرين

2023-10-13 / 20:18
Photo of البيت الأبيض يعلن أول رحلة طيران لإجلاء أمريكيين من إسرائيل

البيت الأبيض يعلن أول رحلة طيران لإجلاء أمريكيين من…

2023-10-13 / 19:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق