“الجواهري” أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم( فيديو )

هبة بريس _ و م ع

نال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم السبت 14 أكتوبر بمراكش، الجائزة المتعلقة بتصنيفه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، والتي تمنحها المجلة الأمريكية “غلوبال فاينانس”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويعد الجواهري من أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، حسب آخر تصنيف لـ “غلوبال فاينانس”، حيث حصل على درجة “أ-” التي منحتها المجلة الأمريكية في تقريرها المعنون (Central Banker Report Cards 2023).

ويعتبر بنك المغرب، البنك المركزي الوحيد في العالم العربي المدرج ضمن هذا التصنيف. ويصنف التقرير، الذي تصدره (غلوبال فاينانس) سنويا منذ 1994، محافظي البنوك المركزية في أزيد من 101 بلدا وإقليم ومنطقة رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول إفريقيا الوسطى، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

ويتم تصنيف الدرجات من “أ ” إلى “إف”، أخذا بعين الاعتبار الأداء المحقق على مستوى التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وكذا تدبير نسب الفائدة.

وحسب المجلة، فإن تصنيف “أ” يعني أداء ممتازا، فيما يمثل “إف” فشلا ذريعا. وتعد (غلوبال فاينانس)، التي تأسست سنة 1987، مرجعا دوليا في مجال الأخبار المالية.

وتغطي المجلة، التي يتم توزيع 50 ألف نسخة منها في 193 بلدا ومنطقة، مواضيع تهم التمويل على الصعيد العالمي، لا سيما تمويل المقاولات والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق الرساميل والعملات والخدمات المصرفية، وكذا إدارة المخاطر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0