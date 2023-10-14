حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

2023-10-14 / 14:39
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هبة بريس _ وكالات

أعلن حزب الله السبت استهداف مواقع إسرائيلية بـ”الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون” في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على وقع توتر مستمر بين الطرفين بالتزامن مع حرب مستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

ويأتي ذلك غداة مقتل صحافي في وكالة رويترز وإصابة آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة فرانس برس جراء “قذيفة صاروخية إسرائيلية”، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

وأعلن حزب الله أنه “عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت (12,30 بتوقيت غرينتش) قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة”.

وأفاد صحافي قرب مزارع شبعا عن سماع دوي أصوات قذائف وتصاعد سحب دخان في المنطقة.

وقال شاهد عيان إن صواريخ أُطلقت على موقع للجيش الإسرائيلي جنوب شرقي لبنان.

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