تعزيز العلاقات الاقتصادية محور مباحثات فتاح مع نظيرها القطري

هبة بريس

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم السبت بمراكش، مباحثات مع وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وشكل هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، مناسبة لتسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة صمود المملكة بعد زلزال الحوز، وكذا أهمية برنامج إعادة الإعمار الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أشاد الوزير القطري بمتانة العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية، وكذلك بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتعزيز علاقات التعاون المالي والاستثماري بين البلدين.

يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، تعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة، بمشاركة ممثلين عن عالم المال والاقتصاد والبنوك من 190 دولة.

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