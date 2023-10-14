درك تاهلة يضع حدا لتاجر مخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بتاهلة، تحت اشراف قائد السرية، من توقيف شخصاً في حالة تلبس بمسك وترويج المخدرات لفائدة أحد الزبناء ، حيث تم إيقافهما وسط المدينة في إطار عملية أمنية موجهة لجعل حد للنشاط الاجرامي للمعني بالأمر.

لحظة إيقاف المعني بالأمر تم العثور بحوزته على كمية من مخدر الكيف وكمية من مخدر الشيرا، و تمت إحالته على مصلحة الدرك الملكي رفقة الزبون للقيام بالمتعين وتعميق البحث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة في أفق الوصول لشركاء آخرين محتملين على صلة بنفس القضية.

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