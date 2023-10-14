معرض “فرانكفورت” للكتاب يلغى تكريم كاتبة فلسطينية

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن اتحاد الناشرين العرب وهيئة الشارقة للكتاب، الانسحاب من معرض فرانكفورت الدولي بسبب إعلان المعرض دعم إسرائيل وإلغاء تكريم كان مقررًا على برنامج المعرض للكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي.

وفي هذا الصدد، قرر اتحاد الناشرين العرب عدم المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب 2023، نظرًا لموقف المعرض من القضية الفلسطينية، بعدما ألغى حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية والتي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة “LiBeraturpreis” من جمعية LitProm، عن روايتها “تفصيل ثانوي”.

وذكر الاتحاد – في بلاغ اليوم – “إن اتحاد الناشرين العرب يعرب عن أسفه العميق لموقفكم المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني تحت أطول احتلال في التاريخ الحديث، وهو الاحتلال الذي تحول إلى نظام للفصل العنصري الذي تمارس أقصى الضغوط وتجعل من غزة سجنا مفتوحًا لأكثر من 2,2 مليون شخص، بالإضافة إلى أن أكثر من 1900 فلسطيني استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الستة الماضية، أكثر من 10 % منهم من أطفال”.

وأضاف البيان: “نحن بالتأكيد ندين أي اعتداء على مدني من أي جهة كانت، ولكن النظر إلى القضية من زاوية واحد والقبول بهذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود هو خطأ كبير، علاوة على ذلك، فإن التصريحات الصادرة عن معرض فرانكفورت لا تعكس على الإطلاق العلاقات العربية الاستثنائية التي تطورت على مر السنين بين إدارات معرض فرانكفورت للكتاب والناشرين العرب، وفي ضوء موقفكم، قرر اتحاد الناشرين العرب سحب مشاركته في معرض فرانكفورت للكتاب 2023”.

من ناحيتها، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، انسحابها من معرض فرانكفورت بسبب إلغاء تكريم المعرض للكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، وهو ما اعتبرته هيئة الشارقة للكتاب – في تدوينة على حسابها على منصة (إكس) – “تحيزًا سياسيًا وإلغاء لدور الحوار الذي تشجعه الثقافة”.

جدير بالذكر، أن الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي فازت بجائزة الأدب الألمانية “Liberaturpreis” التي تمنحها وزارة العلوم والفنون، وذلك عن روايتها “تفصيل ثانوي” أو “Eine Nebensache”، المترجمة من العربية إلى الألمانية بقلم غونثر أورث، والصادرة عن دار “بيرنبرغ” للنشر.

وتتألف الرواية من قسمين، الأوّل مأخوذ عن واقعة حقيقية، ترتبط باغتصاب وقتل فتاة بدوية فلسطينية على يد جنود إسرائيليين، في صحراء النقب في أغسطس 1949.. والثاني يتعلق بمحاولة تتبّع هذه المأساة من قِبل شابة من رام الله، صُدمت وهي تطالع صحيفة “هآرتس”، بعدما وقع نظرها على مقال يُوثِّق فيه صحافي إسرائيلي اغتصاباً جماعياً للفتاة من قِبَل جنود إسرائيليين قبل 25 سنة، فتقرر تتبّع تلك القصّة.

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