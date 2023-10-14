ايران تتفي الحكم على رونالدو بـ 99 جلدة

2023-10-14 / 13:24
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هبة بريس _ رياضة

نفت سفارة طهران لدى مدريد، ، الأخبار المتداولة بشأن إصدار القضاء الإيراني حكما بالجلد ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتهمة الزنا، بعد معانقته الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية.

وقالت السفارة الإيرانية في بيان نشرته على صفحتها على منصة “إكس”: “ننفي بشدة صدور أي حكم ضد أي رياضي دولي في إيران”.

وأشارت السفارة الإيرانية إلى أن كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران بين يومي 18 و19 سبتمبر للمشاركة في مباراة رسمية لكرة القدم، “ولقي ترحيبا كبيرا من قبل الشعب والسلطات، كما أن لقاءه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي كان موضع إشادة وإعجاب”.
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وأضافت: “ما يثير القلق أن نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة يمكن أن تلقي بظلالها على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني المضطهد”

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